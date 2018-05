Pour celui dont le nom rime avec « Pellerin »

Je voulais vous dire que je ne cesse de penser à vous! Maintenant que nous ne nous voyons plus aussi souvent qu'auparavant, vous me manquez tellement! C'est fou, parce que je ne vous connais pas vraiment, et pourtant vous m'avez touché: j'adore votre façon de me regarder, elle me fait me sentir vraiment spéciale. Et désormais je ne cesse de penser à vos beaux yeux bleues. Je ne devrais pas vous écrire ici. En réalité je ne devrais pas vous écrire du tout, mais je ne sais pas ce qu'il me prend! De toutes façons, je ne suis même pas sûre que vous lisiez les messages de cette section. Mais bon, disons que c'est une bouteille jetée dans la toile, on ne sait pas qui la recevra ni si elle sera reçue par la personne concernée. D'un côté, je me dis que vous et moi, c'est impossible, mais d'un autre côté, je ne peux m'empêcher de rêver à cette éventualité. Alors, que devrais-je faire? Arrêter d'y penser une fois pour toutes ou continuer à espérer que l'impossible se produise? Je voudrais ajouter que peu importe l'importance que vous pourriez avoir pour moi, je ne ferais jamais le premier pas! Pour moi, ce n'est pas la tâche d'une femme. Cela peut paraître totalement arriéré pour certains, mais pour moi c'est entres autres cette galanterie qui fait l'élégance d'un homme et qui me ferait le respecter et l'admirer. Encore une fois, je ne suis même pas sûre que vous lisiez ce message, mais bon, je le laisse là, et le lira qui le voudra! Bon soir

anon, 12 mai 2018