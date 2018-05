condoléances pour Langevin

Mes condoléances les plus attristées. Le sentiment de perdre un cher est bien tranchant pour le coeur, l'âme et le corp! quelque soit la raison de séparation! Tellement douleureux quand le coeur saigne de souffrance et de séparation! Beaucoup de courage!

La vie est belle, 14 mai 2018