@Elle aux yeux noisettes que je vois noirs

Mon pseudo portait tout ce qu'il faut pour m'identifier. Mes paroles dures ne t'étaient donc pas adressées...mais je te les confie quand même. Peu importe le bleu ou le noisette, les yeux remplis de colère crachent du noir. Aussi justifiée qu'elle soit, ce n'est pas aux yeux d'exprimer cette colère. C'est le rôle de la parole. Peut être ferme et tranchante, mais ouverte. Ces yeux là ont eu raison de moi. Ses yeux et ses attentes non exprimées m'ont tué. Sois prudente. Sois conciliante, sois ouverte et ne le juge pas sur ses inactions. Il te reviendra peut être.

GPS, 14 mai 2018