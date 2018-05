À celle qui pense n’avoir rien compris

Pas besoin d’être désolé d’avoir créée de fausses attentes, j’ai ma part de responsabilités… Il est vrai que je suis timide avec les femmes. M'ouvrir pour te dire à quel point je suis amoureux de toi m'effraie! Tu es en couple, avec de jeunes enfants. Comme moi… Et en plus, je t’ai abordé pour mesurer ton intérêt à mieux se connaitre le 30 avril. Tu m’as dit non. Est-ce nécessaire d’insister? Si ta réponse demeure non, est-ce que ça vaut la peine de te dire ce que j'ai ressenti? Est-ce que ça changera vraiment quelque chose? Des réponses à mes messages des derniers jours me laissent pourtant perplexes. Et quand je les combine à celles publiées depuis mon message du 30 janvier, je suis carrément confus. La personne à qui je les destinais me dit qu’elle ne les a pas lus. Pourtant, il y a une fille quelque part qui semble interpellée, fortement d’ailleurs, par ce que j’écris. Qui d’autre que ça peut être que toi? J’avais amorcé mon deuil amoureux… Maintenant, je ne sais plus… Si tu te dis désolé d’avoir créée de fausses attentes, je doute que ce soit parce que tu caches tes sentiments pour moi, et encore moins parce que je t’ai transformé à mon tour, comme on me l’a écrit le 2 mars… J'aimerais un indice... Des fois que ça me donnerait du courage… Si ça peut aider, le prénom de la personne à qui se destinent mes messages se termine par ève…

Quelqu'un qui se demande s'il doit se contenter d'un non ou tenter sa chance à nouveau., 15 mai 2018