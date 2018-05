Re: Quelqu’un qui se demande…………

Je ne connais pas le contexte......... mais si tu as fais les premiers pas comme tu l'as expliqué, c'est important pour un homme de le faire, sauf qu' elle t'a dit non et elle n'était pas intéressée, alors, respecte sa réponse et oublie cette histoire et de plus, donner ce genre d'indices ici, ne peut que l'éloigner encore un plus de toi ! Et si je peux ajouter ceci: ce n'est pas toujours les gens à qui l'on pensent qui viennent écrire ici dans cette rubrique.

Jeff, 15 mai 2018