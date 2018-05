Ce n’est pas pour toi, mais pour ceux qui t’aiment

"Comment vais-je apprendre à aimer sans mon obsession et ma perte de soi?" Un échec profond et un absolu "Non, je ne le ferai plus jamais, trop douloureux, trop confus." Pause. Nous étions amis depuis un an et il m'a dit qu'il voulait quelque chose de plus. Une perte soudaine de ma plus belle amitié platonique à ce jour. Nous étions colocataires avec 4 autres personnes (2 filles et 3 garçons) et je ne sais pas, nous étions toujours ensemble comme des bric et de broc. Nous serions pris dans la même rue et commencer à parler. Trouvez de la nourriture et continuez à vous sentir bien à chaque étape. Il ne pouvait pas simplement se dissoudre. Je voulais être avec lui après tout. Avec l'espoir de sentiments plus rêveurs à ce sujet, j'ai choisi oui. Construire par hasard, un amour non conceptuel, de bas en haut. Il était un peu une recrue. Il m'aimait trop, pas assez, maladroitement, fervent. Je me suis battu pour le soutenir à nouveau, chaque fois que mes yeux / cœur s'égaraient à quelqu'un dans la luxure, il n'y avait pas de match pour son genre de sensibilité que j'admire le plus. Donc nous continuons, nos deux intérêts investis dans la 'même chose' et comme mes sentiments grandissent pour lui à chaque obstacle suivant, j'ai toujours besoin de ce rappel vivant. Je suis honnête avec lui. Mais maintenant, je vois le temps, les circonstances et les cotes parallèles alors qu'ils continuent à les empiler, et il est difficile de savoir où je serai à la fin de la journée. Il pense que je suis trop gentil avec les hommes pour me sentir bien. (Je dis "comme, quelle fille n'est pas?" Ou "je dois chercher de bonnes femmes") Je me sens parfois coupable que peut-être je le prive d'une relation avec une fille qui le voudra toujours .. ici je suis sippin ' ce.............................................. L'histoire est triste. Si, nous pourrions le faire ensemble, le garder ensemble et faire ce que nous promettons. Je serai la rose la plus heureuse

Compris, 15 mai 2018