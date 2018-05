Capuchon noir

Coucou toi à la capuche noir et en short qui texte sur son téléphone de temps en temps, Je m'imaginais jamais écrire ici ,mais bon dans la vie il y a toujours une première fois à tout. J'espère que tu liras le journal que ce soit par chance ou non. Samedi après midi j'ai embarqué dans le métro avec une amie et tu nous regardais . on a eu plusieurs échanges de regard, mais sans jamais pouvoir se parler. J'ai aimé le jeu du regard qu'on a eu alors que je regardait ton reflet dans la vitre et que tu l'avais remarquer. C'était un peu trop intense pour moi et j'ai fini par prétendre que je dormait avant de descendre à Jean talon et de croiser ton regard pour la dernière fois.

La fille timide, 15 mai 2018