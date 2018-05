à un coeur qui n’a jamais douté de toi

Vous êtes allé avec vos amis qui connaissaient le groupe vivant dans l'ancien moulin du bassin de Bedford. Vous avez testé votre courage avec le pianiste. Elle avait des pieds froids qui gelaient vers les pédales qui te défloraient. Même avec votre façon de choisir les mots, vous ne pourriez pas être triés entre un étranger manipulateur ou dérangé. Et elle était si insensible et obstinée que les griffes profondes de la conscience de soi l'avaient presque de toute façon en rubans. Ils l'ont emmenée loin de vous et de retour à l'intérieur afin qu'elle puisse danser son ignorance. Sa petite sœur, que vous connaissiez moins que n'importe laquelle d'entre elles, vous a dit: «Ne vous inquiétez pas, tout se passera bientôt.

Vert, 15 mai 2018