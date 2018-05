recherche et rencontre spécial!

Salut,je m'appelle Vanessa-Lynn,jai 28 ans je suis une jeune mère célibataire,j'habite Ahuntsic à Montréal,je voudrais rencontrer un jeune homme pas très grand et qui est mince de taille,je voudrais trouver un homme assez simple pour du relation sérieux et long terme. Si tu es un homme célibataire et que tu es timide de parler à une femme,je t'aimerais encore plus et quelque soit ton handicap. J'aime pas les hommes qui veulent baiser tous les soirs et jours une femme et qui flirt avec beaucoup de femme. Je ne veux pas d'un homme qui ferait semblant merci. Si tu es le bon et je l'espère bien pour moi et pour toi que je serais la bonne femme pour toi. Écrivez à mon adresse e-mail seulement pas n'importe quoi! P.S Sachez que je suis assez timide comme fille.

Moi,Vanessa-Lynn alias Vanlynn, 16 mai 2018