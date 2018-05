Mon aile

Désir définitif Un sentiment sombre qui peut déguiser n'importe quoi du tout Non intentionnellement pécheur Mais les chambres sont si minces S'appuyer sur l'un pourrait qualifier une revendication d'ignorance Pourtant, bien sûr, la peur tente assez facilement un degré fatal Et un plus probable d'une tonne pleine Je ne leur ressemble pas aujourd'hui ou dans les jours à venir Ma jeunesse brille avec droiture Et mes yeux sont l'optimisme et l'hélium Je savoure comme tu devrais Aucune nocturne des événements ne vous divise Le temps ne peut pas être mort ou vivant Toute preuve me fait allusion Et vous n'en avez pas non plus de preuve Vous avez cause et effet

8 des clubs, 17 mai 2018