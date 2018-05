Colère.

Parfois c'est un âme brisé derrière c'est yeux de colère,vivre dans l ignorance entouré d hypocrite et de mensonge. On n'ai en 018 et Personelment je trouve Le monde retardé et non ouvert d esprit. On na juste une vie a vivre et je trouve désagréable de me faire juger par mes goût...et me mettre des batons dans les roues.

Re-gps, 18 mai 2018