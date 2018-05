Ligne verte 13 mai vers 7.15 am environ bel homme cheveux barbes sel et poivre

Je crois que mon texte était trop long pour que tu reconnaisse. Alors j'te refait un p'tit coucou ici..tu es assez grand et plutôt beau gosse je dirais mi quarantaine début cinquantaine belle barbe et coupe de cheveux poivre sel... un seul petit sourire en coin de chacun de nous..tu as l'air simple et très calme...je t'ai laissé apercevoir ma carte du boulot en espérant que tu la remarque.Retour de vacances lundi le 28 mai je serai dans ce 2ieme vagon de la tête du train vers 7 heures à raison....je n'ai pas remarqué ou tu embarqués...En attend si tu te reconnais fais moi signe ici. À bientot Patou

Patricia, 20 mai 2018