qui ne tente rien na rien

Pour ma voisine que je vois depuis 3 ans deja mais que je narrive pas a dire 1 mot , on se croise toujours par hasard avec ce regard qui dis “ je te veux et moi aussi “ , tu es dorigine haitienne je pense , derniere fois que je tai vu cetait vendredi 18 mai 2018 apres-midi sur henri-bourassa , tu avais une valise en cuir noir je pense , jaime beaucoup comment tu marche parce que cest la premiere fois je vois une femme marche comme tu le fais , donc si jamais tu te reconnais , laisse moi un coucou et si jamais je te croise a nouveau , esperons que jai le courage de te dire salut tout simplement , prend soin de toi :) .

lamour nest pas une illusion, 21 mai 2018