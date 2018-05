Ooh, bébé, ooh-ee

Je pourrais presque penser que c'était agréable contrairement à une vérité en plein essor sur un incident passé. Beaucoup de choses se réduisent à des rappels douloureux. Quoi qu'il en soit, vous devez savoir que je suis conscient et que je vais être le pionnier de la paix. En plus on va tous se rencontrer au bash milliard de dollars

It's a wicked life, 22 mai 2018