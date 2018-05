Mon nom c’est Vanessa-Lynn mon message d’adresse à ceux qui m’avaient écrits merci à vous!

Salut à ceux qui m'ont répondus sur ce site suite à mon annonce,je suis heureuse dès ce que vous m'ayez écrits,je tiens à vous dire que je ne suis plus à la recherche de l'homme idéal et parfait,j'ai décidé d'attendre le moment idéal pour que le coup de foudre ou encore que l'élu se présente un de ces jours et moments,alors je saisirai cette belle ocassion. S'il y a une chose que j'ai appris en cherchant l'amour,c'est qu'il faut que je prépare mon coeur à être fidèle pour recevoir le fidèle de l'amour wui viendra dans ma vie. Comme je ne suis toujours pas prête à me donner à 100% et à m'engager dans une relation alors j'ai décidé d'attendre et de laisser libre arbitre à mon coeur de faire le bon choix avec l'aide du Dieu vivant bien sûre ça va de soi. Je vous salue cher lecteur de métro flirt. Petit message très très très important de ma part,s'il y a une chose que j'ai compris c'est qu'il ne faut pas chercher à plaire à quiconque ou quelconque mais de resté soi-même est la meilleure chose,et si vous ne plaisez à personne eh bien reste toi-même et c'est tout. Il est difficile de plaire aux gens même à soi-même car nous sommes en rien d'imparfait ni parfait,si tu cherches la perfection,eh bien elle est en toi,et c'est ton coeur en toi voilà ce que nous sommes tous des créatures humainement parlant si merveilleux(euses). Je vous salue moi Vanessa oublier le Lynn c'est trop long mais j'adore mon nom car cela vient de mon père et ma mère qui m'aime toujours malgré que je suis imparfaite mais c'est l'amour qui compte.

De l'unique Vanessa-Lynn Derisse, 23 mai 2018