Re:coupable

Bonjour mon belle amour et oui c’ Est moi ...tu sais bien que le samedi soir je vais pas de dérange tard comme ça...tu as bien fait de reste chez toi...des petits comiques...moi je t’attend comme tu me l’a demandé chérie...le tunnel est long mais ont la presque traverser je t’aime Et je m’ennui beaucoup de toi ...ton sourire timide et tes yeux mon amour...arrive le plus vite possible tu sais où me trouver...Aplus ma belle et gros câlins...

M...ton amoureux, 23 mai 2018