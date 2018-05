Le jeune homme au beau sourire

Je te vu aujourd'hui vers 17h25, on se croisée a la porte de Westmount square(station Atwater).J'étais entrain de sortir de la porte et je tenu la porte pour toi et tu m'as remercier avec un beau sourire. Tu portais de lunette,une chemise beige et un cartable et tu es long de taille .Tu semblais un peu pressé aussi en marchant,je pense que t'avais un cours a rattraper. je parlais au téléphone et j'avais pris l'escalier de gauche, et tu avais pris l'escalier de la droite.Tu semblais un peu timide comme moi.Ton sourire m'as vraiment touché et a fais ma journée,tu semblais gentil et polie.Merci....

Cat lynnlady, 24 mai 2018