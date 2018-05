à M.

Les messages que je lis ici sonnent comme des bouteilles vides lancées à la mer pour lesquelles on espère avoir un retour un jour ... Pourquoi pas y rajouter la mienne :) À toi papa de 3 petits montres vivant sur la rive Sud... Je sais que tu n'es pas prêt et que tu veux pas que ça aille trop vite ... C'est ce que tu m'as dit et j'ai reçu le message, c'est ce que je recherche aussi. J'veux commencer par apprendre à te connaitre... Le 13 mai a été un petit rayon de soleil au milieu des nuages, j'imagine que tu m'as séduite. Depuis les échanges sont rares et bref, j'ai pas envie de t'envahir et de te laisser l'espace dont tu as besoin... J'espère juste que tu me reviendras, parce que c'est l'fun le soleil

C., 25 mai 2018