Bouteille à la mer…

Bonjour mon belle amour...c’est moi et oui...je m’excure pour la rareté de mes messages mais ici je n’aie pas accès à internet trop loin...mais quand j’ai la chance je t’écris...j’aime Le Soleil aussi autant que toi...je suis pret et complètement fou a l’idée de te retrouvé enfin tous les montres et toi...prend la bouteille et regarde à l’inteRieur il y a de quoi te donner tout le bonheur que tu désire ma Bella...je pense qu’il n’y a plus de temps à perdre nous sommes rendues là???tu crois pas???moi je veu pas attendre plus d’ailleur je pensais te rendre visite la prochaine semaine dans ta ville...que penses-tu de ça???DIs-moi c’est correct...moi ça suffit il y a longtemps que je suis disponible et toi???je t’aime plus que jamais et certain de mes choix mon amour...tous les jours de ma vie sera pleine de surprise et je crois qu’à tout les jours je vais découvrir des nouvelles chose de toi et toi de moi...toi es-tu prêtre mon amour là là...téléphone-moi viens me voir ...je suis à toi et le resterais pour toujours...tu veux me connaître bien c’est maintenant moi j’attend plus on se rencontre c’est tout...laisse les autres penser ce qu’ils veulent ça concerne que nous...comprend ce que je te demande... a plus mon belle amour et gros câlins à tous...

M:ton amoureux, 25 mai 2018