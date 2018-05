La dame du Sel et Poivre

Tu étais avec des amies au Karaoke Sel et Poivre un samedi, pour célébrer le mariage d'une amie. Rapidement, j'ai été charmé par ton regard intelligent et tes jambes de rêve. Tes amies s'époumonaient sur I drive all night de céline et moi j'étais sous le joug de ton sourire charmeur. J'ai dû quitter rapidement l'endroit sans pouvoir te demander ton numéro de téléphone. Comment puis-je te retrouver ?

Gonty, 25 mai 2018