Celle qui m’attend…

Bonjour mon amour c’est moi encore...oui je viens te voir très bientôt...oui je te court après et quoi???moi j’ai dit ça suffit Bella c’est assez pour moi d’attendre pour se voir...j’arrive prête ou pas prête j’y vais pareil même je pense ce soir je suis complètement disponible pour être avec toi et je repart pas...je t’aime à plus gros gros câlins à toi et les monstres aussi.

M:ton amoureux..., 26 mai 2018