Bouteille à la mer…2

Bonjour mon amour oui c’est moi...un petit coucou pour te donner un peu de soleil ma Bella oui oui...il y a une personne qui répond et signe M:ton véritable amoureux bien cette personne n’est pas moi mon amour...je sais pas à qui il parle et c’est pas la première fois...c’est mon double qui s’amuse encore???le double tu as été repérer tu nous fait encore perdre un peu de temps mais ça vas bientôt ce terminer car ça seras pas très long ton pire cauchemar vas arriver!!!je vais la marier cette femme la...et toi tu devras vivre avec ah!ha!...ça fait longtemps que tu as perdu faudras t’y faire tu auras rien et elle tout le moindre désir hummm vas me faire plaisir... bon toi ma belle je passe te voir assez vite chérie Aplus et gros câlins les monstres aussi...

Moi:ton amoureux..., 28 mai 2018