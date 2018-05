Toi le gars de chez Acadienne

Tu fais battre mon cœur a chaque fois que je te vois. Tu es grand mince, au cheveux brun.Tu reviens souvent le visage noire et tu dégages cette odeur de cenne noir! Soudeur , probablement. Tu me plais beaucoup. Je ne te t'ai pas vu pendant une semaine, et hier tu étais là et tu as remplis le restant de ma soirée, de bonheur et de rêveries. J'aimerais bien te revoir bientôt et avoir le courage de te parler et t'inviter. Si tu es libre, essai de me trouver. Je suis celle qui te sourira lorsque tu croiseras mon regard!

ME, 28 mai 2018