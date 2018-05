À la fille tatou

Tu étais assise en face de moi ce lundi soir vers 21h. tu portais un jean bl et avais un sac et moi aussi, tu es descendu à Rosemont. je t'ai vu caresser tes cheveux et les embrasser, j'ai eu impression que tu voulais me passer un message mais j,ai pas eu le courage... Si c'est le cas et que tu tombe sur ce msg par hasard , alors fait un signe.

ton b, 29 mai 2018