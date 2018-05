Emmenez-nous À Penrose

Ce n'est pas pour vous apaiser avec ma finesse éprouvante. Si je me saisis, donnez-moi ce que je veux. Même cette lettre très brisée maintenant. Je ferai ce qui me permet. Il ne m'a jamais aimé. J'ai toujours été enfermé. Séparer le sexe et l'émotion. Tu sembles aimer joshin 'moi et ça me fait rouler dans le maillage. Le béguin de la vie. C'est tout le monde à partir de vous. Pourquoi ta porte m'était-elle tout simplement ouverte ce jour-là? Ces jours-ci plus? Panne habituelle, ou impasse romantique au salon. Quoi d'autre? Tu vas me manquer comme une brûlure de corde quand le vent prend la voile et que c'est une bousculade. Et mon copain sans père? Certaines femmes dans un pénitencier et ont besoin de quelqu'un pour chanter leur chanson. Ils me demandent! Je vais aller assez vite avec la lumière et la plaisanterie que tu as donné de moi. Ma parole de la vôtre. Vivez votre chagrin. Je t'aime d'autant plus. Je reviendrai dans la province et je pourrais passer quelques jours avec vous. Je pourrais suivre vos conseils et poursuivre mes études parce que, quand j'incruste dans vos nouvelles, il rencontre un bel horizon et est alerte. Je vais essayer de m'en tenir au fait. Tandis que nous souhaitons nous avions un coeur comme le vôtre tissant le marais entier. Les mots et la peinture distribuent même des fleurs en herbe à votre insu. Comme la ceinture de vérité autour de ta taille de gloire. Votre voix est puissante, indique une manifestation permise, ou un inconfort non autorisé. Tout est en sécurité mon bon homme, je vous vois où vous vous tenez.

va se dissiper, 29 mai 2018