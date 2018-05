De m:

Là premier chose bien je m’excuse je crois que tu n’est pas la femme que je pensais???ca simplifie beaucoup de choses...quand je dis tu n’est pas celle que je pense c’est:elle m’attend pour toi mes messages ne sont pas pour toi et c’est pourquoi je t’écris ceci je m’excuse pour ce mépris mais moi je sais voilà ah:Bella est un petit surnom en réalité tendrement Bella Luna et seulement à certaines occasions et ce depuis longtemps quand elle a envie de l’entendre alors tu vois ses messages et les mots que j’utilise ne te sont pas destinés mais à une autre femme désolé toi ça te plaie pas je comprend ça...alors passe outre cher madame et bonne chance dans vos amour je suis content pour vous et vous souhait tout le bonheur du monde...Voilà mon amoureuse me répond à sa façon avec ses mots spéciaux qui fait que je et elle me reconnaît . Merci et bonne journée ....

M:première lettre de mon prénom..., 29 mai 2018