À la plus belle femme, la féminité même

Toi ma toute belle qui prend le métro à la station Cartier, tous les matins, vers 6h34, je dois te dire à quel point tu me fascines. Tu ensoleilles mes journées lorsque je te vois arriver avec tes superbes jambes (surtout lorsque tu porte une jupe courte), tes cheveux blonds remontés en chignon haut, avec, de ce temps-çi, tes verres fumés. Tu as tellement de classe. Tu marches la tête haute avec un genre d'air inaccessible, indépendante, presque froide mais quelle classe tu as. Yeux bleus comme la mer et des lèvres à en tomber par terre. Tu es la plus belle femme que j'ai eu l'occasion de voir. Je donnerais n'importe quoi pour t'inviter à souper, pour te connaître mieux. Fais-moi signe parce que je ne suis pas certain d'avoir un jour le courage de t'aborder.

Daniel, 29 mai 2018