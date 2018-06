Bel Inconnu au Mckibbins Irish Pub sur saint Laurent

Je passais sur saint Laurent avec mon amie puis on s'est beaucoup regardés ... Tu étais assis avec un ami juste devant le bar, puis tu es rentré ensuite. J'aurai tellement aimé pouvoir te parler ... Je suis rentrée dans le bar mais je ne t'ai pas retrouvé :( J'espère que tu passeras par ici ^^ Je portais un short, un haut blanc et un sac à dos foncé et des lunettes ... T'étais tellement cute j'ai pas osé t'aborder dessuite ... Si ça peut aider l'amie avec qui j'étais est black

J'aimerais ça aller boire un coup avec toi 😊, 2 juin 2018