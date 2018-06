À la belle princesse du marché bonsecour

Des que je t'ai vu, les dents m'ont fendu. A la lueur de ta peau, je n'avais plus de cerveau. Tes yeux m'ont enseveli d'une beauté non-digne des boeufs. Tu étais habillé en princesse, je ne sais trop pourquoi, mais ta prestance m'à éblouis. Tes cheveux blonds m'ont fait revoir le sens de la vie. Je suis grand et j'ai des cheveux et des petits seins, je prends souvent la 141 jean talon est vers 15h30 du soir, j'espère de revoir.

Ton prince charmant, 2 juin 2018