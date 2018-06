Toi qui lisait le journal Métro à Berri-Uqam…

Tu étais environ au milieu du quai ce matin mardi le 5 juin vers 7:20 pour prendre la ligne verte en direction Honoré-Beaugrand. Tu es descendue au métro Beaudry. Tu avais un sac à dos foncé et des espadrilles grises avec des lacets roses (et de courts bas bleus). Juste avant que tu descendes au métro Beaudry, nos regard ce sont croisés un moment. Tu lisais l'actualité dans le journal, j'aimerais bien en discuter avec toi. J'aime discuter de tout. Je prends régulièrement le métro à cette heure-là. N'hésite pas à venir me dire bonjour sur le quai à Berri ou une fois dans le métro. J'ai toujours des espadrilles noires, pantalon noir, sac à dos noir avec un peu de rouge et des lunettes avec du blanc sur les côtés. Tu portes aussi des lunettes. Je croise mes doigts pour que cette bouteille à la mer soit découverte! :-)

anon, 5 juin 2018