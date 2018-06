Amour espéré et non interdit mais opprimé par le contexte et la situation

Vous êtes apprécié énormémen quoi que vous êtes faché contre moi. J'avoue que vous avez tous les atouts natuels et humains qui font q'une femme intéréssante s'intérésserait à vous... Moi je n'ai pas une vision claire des choses, je mélange tout et c'est difficile pour moi d'allourdir mon fardeau que je traine déjà toute seule dans tous les sens. En plus, le chemin est devenue plus long maintenant que prévu pour le continuer ou complétement renoncer. Vous n'êtes pas rejeté, par contre vous êtes aimé! Je vous respecte tellement que j'ai peur que cette image que je garde de vous de cette personne ange que j'ai connu qui n'a cessé de maider et de me tolérer changera une fois qu'une plus ample connaîssance se produira. Je ne suis en parfaite situtaion en ce moment et je n'ai pas encore une bonne job, pas d'équilibre. Laissons le temps faire l'affaire. Beaucoup de respect à vous! Okay!

personne blessée, 5 juin 2018