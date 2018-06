coup de foudre

À la jeune femme de la 405 vers 11h30, tu portais un chandail vert avec des jeans et des souliers de cuir noires. On est débarqué ensemble a Beaconsfield. Je t’ai pas parler parce que c'est un peu awkward fille-fille mais je vais le regretter pour longtemps. Tu es officiellement la plus belle fille que j’ai vue dans ma vie.

charlie, 6 juin 2018