robe à fleur

Je t'ai vu ce matin au à la station de métro crémazie. Tu m'as fait un beau sourire. Tu avais les cheveux attaché et tu portais une robe avec des fleurs bleues dessus. Tu m'a fait un beau sourire . Tu avais des livres dans les mains. J'espère que tu vas te reconnaître et que tu me fera un signe.

Tête dans les nuages, 6 juin 2018