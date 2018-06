A M

Si vous êtes sûre de votre histoire vous et votre amoureuse, alors arrêtez de critiquer le monde! Si vous trouvez que votre amour est vrai et que votre relation est honnête alors laisser le faux M comme vous l'avez mentionner s'exprimer!!! On est tanné de lire votre critique aux autres! peu être vous vous trompez! Si non nommer les les noms ou surnomes auxquels vous envoyez le message! Ce n'es plus une page métro flirt mais une page chicane flirt

On est tanné, 7 juin 2018