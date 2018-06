au chauffeur très souriant

Je te voyais avant et j,avais remarquer ton beau sourire jeudi tu m,à demander pourquoi j,avais changer mon arrêt et je t,ai répondu le pourquoi et tu m,à répondue que tu l,avais remarquer aussi c,étais le jeudi vendredi je suis à mon arrêt habituel j,entre et je te dit que la je suis avec une dame et tu ma dit que toi tu avais recroisser le monsieur de la veille mais dans l ,autre sens ont n,à rie un peut,,et tu m,à dit vous je t,ai dit dit moi tu et la je t,ai dit je te laisse travailler j,aurais aimer plus te jaser mais tu était au travail arriver à destination je t,ai dit à tu part en vacance car je t,ai entendus le dire à de jeune étudiant tu m,à dit oui et après tu change de trajet je t,ai alors demander si tu voulais mon numéro de téléphone tu as dit oui je te l,ai donner et je t,ai dit ont vas se revoir tu m,à dit oui mon numéro à l,air bizarre mais c,est le mien tu peut me laisser un message vue que tu est en vacance pour deux semaines je pense pas que tu verras mon message j'espère avoir de tes nouvelles très bientôt lolll j,ai oublier de te demander ton prénom bye

La dame en bleu, 9 juin 2018