Je T’aimais, Je T’aime Et Je t’aimerais

Suivre son intuition nous guidera vers l'amour la plus approprié pour nous. Il ne faut rien regretter dans la vie. Quoi que tu fasses, l'amour est partout ou tu regardes Dans les moindres recoins de l'espace, Dans le moindre rêve ou tu t'attardes L'amour, comme s'il en pleuvait, Nu sur les galets.. .. On s'envolera du même quai Les yeux dans les mêmes reflets, Pour cette vie et celle d'après Tu seras mon unique projet. .

Francis Cabrel, 9 juin 2018