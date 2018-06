Demoiselle tout en noir Provigo Angrignon, vers 17H

On s'est croisé t'avais un chariot et tu m'as fait un sourire depuis je suis "perchenvouté". On s'est recroisé une fois dans les corridors mais quelque chose m'a retenu pour t'aborder et la maintenant je regrette a mort :(. Je suis le mec black tout en noir, style sport avec un sac à dos. Bref si tu lis ca et que tu te reconnaisses fait moi signe. airforceonefly@yahoo.fr

Le mec en noir, 9 juin 2018