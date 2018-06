Au gars avec le chapeau de la 45 nord

Toi qui est rentré dans la 45 nord samedi soir vers 21:30 avec deux de tes amis. Tu avais le nez percé et les cheveux longs frisés (et un chapeau obviously). Vu que les chances qu’on se recroise un jour sont assez minimes,, who knows peut être que tu lis le metro flirt :’) pis bin yoo that’s it si tu te reconnais! bref, vas tu fêter la st-jean à mtl? Peut être qu’on se reverrait la!

Une fille trop proche de la porte pour te donner mon numéro subtilement, 11 juin 2018