Illusion?

Non, ce n'était pas moi, mais tout ce que je peux te dire c'est que moi aussi j'ai beaucoup de tristesse. Je ne sais plus où j'en suis sincèrement. Oui, j'ai du travail à faire sur moi, mais j'ai l'impression que c'est une vie bercée d'illusions et de mensonge par ton absence. J'aimerais tellement te serrer dans mes bras, mais tu n'y es jamais, alors devrais-je passer à autre chose? Je ne veux pas te faire souffrir, mais tout ça, sa devient de plus en plus lourd pour moi.

Anon, 11 juin 2018