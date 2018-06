pour Anon…et si c’est toi

Il y'a quelques mois, j'ai constaté ton intérêt à me parler, peut être parfois peu de jalousie si je parle aux autes et je me suis adaptée de façon à ne pas trop vous déranger par mon comportement spontanné et parfois impulsif qui reflète bien ma bonne personne. Je ne souhaite en aucun cas faire du mal à qui que ce soit...Juste ton dernier petit avance été fait dans un moment ou je suis noyé dans ma situation ou mes plans ne fonctionnent pas je déprime...j'ai gaspillé des efforts sans toutes fois avancer ces derniers temps! en échangeant avec toi parfois je crois que t'as pu te liberer de ton passé et chanceuse ton ex que tu aime tellement...mais pourquoi la tristesse te reviens? il n'a y'a pas de raison! tu sais maintenant que tu est important à mes yeux mais il te faudra aussi du temps d'après ce que je constate...pour aimer! Et il faut être prêt et liberé du passé.. ton caractère un peu nerveux quelque fois me destabilise! Oui, je garde un bon souvenir de toi, et je te dis que tu ne force pas à m'aimer! tu es une bonne adorable personne! STP sois pas triste!

Illusionnée ou desillusionnée, 11 juin 2018