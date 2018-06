Myocarde blessé à vie

Je me sens comme ton brouillon amoureux en attendant le "modèle parfait de ta vie" qui t'irait si bien comme un gant. Rappelle toi que le croquis dont tu ne veux plus était là pour toi depuis 4 ans déjà avec toute sa présence à t'offrir tout d'elle-même dans toutes les conditions et ce même si c'était peu pour toi Bien sur qu'on en vient à dédaigner une peluche qui nous a tant réconforté Je suis la poupée éventrée à force de t'offrir mon amour dont au fond tu ne sembles juste avoir que faire. Les autres ont surement bien plus d'attrait maintenant que le coeur est arraché par la jalousie ambiante: à commencer par la mienne qui témoignait simplement de la peur de te perdre toi mon seul AMI et tout ce que j'ai de précieux dans la vie... Puis la mesquinerie de qui arrive en tassant tout sur son chemin pour détruire une relation fragile soit mais qui ne demandait qu'à grandir... N.B.: plusieurs espèces animales s'accouplent pour la vie.

La Femme d'un seul Homme, 12 juin 2018