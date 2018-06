D’accord je veux bien arrêtée de te rejetter🌷

Mais alors comment saurais-je à qui je m'adresse,tous tes messages sur cet site sont tous des coïncidence car j'ai l'impression que l'on se moque de moi,parce certains de tes mots que tu écris ressembles à ceux dont j'écrivais,comment fais-tu pour jouer au mystérieux. Laisse-moi s'il te plaît et n'écris plus sur métro flirt des tes mots qui semble m'interpeller,écris les à une autre bien mieux et meilleure pour toi. ⭐⭐⭐

La fille qui lit vraiment trop de message sur métro flirt!, 12 juin 2018