Espoir? Où tu te caches?

Un homme véritablement sage aime suffisemment pour aider sa compagne à s'auto-accepter dans son mal-être Si tel n'est pas le cas, l'évolution personnelle n'est qu'un prétexte, une excuse pour passer à une autre relation Même si une des deux amoureux ne présente pas un degré optimal d'équilibre et de réussite personnelle et sociale, est-ce que l'idée est de laisser en plan un être vulnérable et la laisser choire sans merci quand elle a toujours été là pour toi? C'est clair qu'on ne peut rentrer l'amour de force dans un coeur fermé à soi mais ouvert à l'univers. Avec quel yeux certains hommes regardent?

Mutilée mais vivante, 13 juin 2018