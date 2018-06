Mutilée mais vivante

Je n'ai jamais dit de laisser qui que se sois. Quand tu es déjà en couple et que tu aimes ton/ta partenaire, je suis bien d'accord de tout faire pour l'aider à se que cette personne s'en sorte plus confiente et plus forte qu'avant. Je dis simplement que si tu tiens à commencer une nouvelle relation de faire la paix avec soi-même, de se pardonner notre passé pour pouvoir construire un futur. Etre en couple ne veut pas dire reconstruire quelqu'un, mais construire ensemble. On peut aider la personne à se reconstruire, mais le plus gros du travail c'est à elle-même de le faire. Sur ce, restez ouvert d'esprit, comprennez et accepté le passé de certaines personnes. Je vous aimes !

L'homme sage, 14 juin 2018