En accord, en espoir et en amour

Je suis d'accord avec le principe qu'en amour on doive créer, construire ensemble. Et si par malheur la déconstruction comme la décréation se pointe à un certain moment dans une vie, pour beaucoup de gens le principe qui prévaut alors c'est ne rien devoir à un partenaire en mauvaise position ou trop mal outillé (dépourvu). Est-ce que l'amour est une question de devoir, de dette ou de don de soi? La "compétence amoureuse" qui consiste à s'ouvrir et se donner corps et âme à quelqu'un peut s'exercer même du fond de troubles très graves. Il est cependant regrettable que des gens qui veulent aimer et capables de beaucoup de tendresse soient mis au rancart amoureux, délaissés et dedaignés pour des contextes souvent oppressants et qui peuvent miner la confiance en des solutions créatives, constructives et édifiantes. Paradoxalement, je sais patienter dans le manque et l'éloignement de mon amoureux car je crois encore que nous nous retrouverons dans une union charnelle à faire frissonner les dieux de tous les temps où qu'ils puissent avoir envie de se cacher. Je profite de cet espace pour lui envoyer des bisous exponentiels à l'infini et des tonnes métriques de calins pour un minimum d'une éternité... J'irai même jusqu'à lui rappeler que je l'💛...

La câline, 14 juin 2018