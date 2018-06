♥🃏♥

Alors que les temps ne peuvent être plus sombres, que la solitude ne peut être plus grandissante et que les âmes peinées ne peuvent être plus nombreuses, l'amour vient briser les fines barrières entre l'Homme et le bonheur par sa lumière, une lumière douce, tendre et pourtant si forte. Mais qu'en est-il lorsque de mauvaises moeurs corrompent de joyeux coeurs pour causer peines et tristesse. Faut-il en vouloir à ces moeurs ? Non, la faute est au faible coeur qui s'est facilement laissé emporté par les tentations. Dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut, qui on veut, faire un choix, un vrai un bon et une fois pour toutes. Il faut en avoir le courage et la volonté de décider comment on veut construire sa vie, même si rien n'est sûr. Il faut avoir le cran de se lancer à l'aveugle pour obtenir ce que l'on convoite, ou alors, tout ce qui se verra et se comprendra sera que la personne n'était pas assez bien pour le mériter... Il faut de l'audace, de la sincérité et de la passion pour tout vivre et le vivre en étant vraiment vivant. Alors osez ! La vie est beaucoup trop courte et chaque jour qui passe, chaque instant chaque moment rencontré avec telle ou telle autre personne ne reviendra plus. J'espère que ce message donnera un bon coup de boost à ceux qui en avaient besoin et fera office d'un rappel à ceux qui auraient oublié.

Agushaya B., 14 juin 2018