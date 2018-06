Femme sage et La câline

Merci femme sage! La câline, Je ne pense pas que l'amour est un devoir ou une dette, sinon la vision que l'on a de celle-ci est éronné. C'est plus ou moins un don de soi, car veut veut pas, nous donnons du temps à cette personne cher à notre coeur. Nous consacrons une partie de notre vie avec cette personne à évoluer, grandir et apprendre. Je ne connais pas votre situation à vous et votre copain, mais si vous vous aimer tout les deux et continuer à vous éloigner sans le vouloir, peut-être essayer de la nouveauté? Faite des activités que vous n'auriez jamais penser faire ensemble. Je vous souhaite que du bonheur ! Bonne chance ! Je vous aimes tous.

L'homme sage, 15 juin 2018