A tous les barbus, de 25 à 50 ans

Que les barbes soit brunes, noires, rousses, ou avec un peu de blanc, je vous aimes tous et je vous fait un sourire, vous me faites un sourire aussi, avec plaisir, surtout sur la ligne orange.Gros bisous à tous, et passez une belle journée.

Barbe poivre et sel de 54 ans, 15 juin 2018