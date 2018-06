une ambulance ne peut aller si vite

Si je devais en dire plus sur mon cœur qui bat comme un poing. Dans les façons dont vous résidez dans pschye comme celui qui possédait des chevaux sur un ranch appelé ABC avec un patch de rhubarbe. Celui qui a des liens avec mes ancêtres dans un génocide de masse. Celui qui se déplace à travers les archétypes de la légende arthurienne. Le garçon qui m'a fait dire sale comme une blague pour lui et ses amis. L'essence qui m'a entouré un jour m'a laissé complètement stupéfié. Ce qui a la réalité autant que l'horloge a du temps, mais si une note potentielle dans une graine de l'infini, je voudrais vous connaître. Est-ce que j'ai juste tort? Fou pour les gens. J'espère plus que d'être un exemple de clochard. et oui j'aime mon petit ami plus après chaque montagne et c'est une question de choix. Je le choisis toujours. Je veux être ton ami mais à la lumière qui va tout disperser. Dans les ténèbres, nous nous unissons et rien n'est dû

doit arrêter, 15 juin 2018