Je pense à vous…

Je pense à vous depuis que nos chemins se sont croisés. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vous parler... Je suis tellement timide... Après ce jour là, je suis retournée vous voir plusieurs fois mais vous n'étiez plus là... J'aurais tellement voulu vous connaître mais je pense que nous nous reverrons un jour si seulement nous sommes destinés?... Adieu... Je vais essayer de vous oublié au plus vite, et vivre ma vie.

Sac à dos rouge, 16 juin 2018